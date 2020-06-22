Депутаты Верховной Рады от партии «Слуга народа» побывали 22 июня в Днепре, где решили отобедать в местном дорогом ресторане. О соблюдении карантинных ограничений при этом речи не шло. Подробности приводит местное издание «Наше мiсто»

«Мне сказали, я зашел». Зеленский объяснился за скандальные посиделки в кафе во время карантина © Офис президента Украины Владимир Зеленский, однако вместо него прибыла делегация его соратников — депутатов Рады: Александр Корниенко, Максим Бужанский, Давид Арахамия и другие. Они провели несколько официальных мероприятий, в том числе вручили награды медикам, борющимся с коронавирусом.

По данным издания, для обеда народные депутаты сняли целый этаж дорого ресторана «Репортеръ», суммарный обед в котором на 20 человек «слугам народа» обошелся в 20 тыс. гривен (почти 52 тыс. рублей) при условии, что соратники Зеленского не будут заказывать алкоголь.

Журналистам также удалось раздобыть меню блюд, которыми угощались нардепы. Среди них запеченный сибас и свиные щечки с гарниром в виде трюфельного пюре.

Кроме того, судя по опубликованным фото и видеокадрам, парламентарии пренебрегли правилом социального дистанцирования в кафе и ресторанах.