Президент Украины Владимир Зеленский инициировал изменения в закон «О высшем образовании», согласно которым дети из ДНР и ЛНР смогли бы поступать во все вузы Украины без необходимости сдавать ВНО (аналог российского ЕГЭ). Об этом 22 июня сообщает пресс-служба Офиса главы государства

Кроме того, государство будет оплачивать их обучение. «Сейчас не нужен никому» - Золотарев о будущем Донбасса, если там не будет ни войны, ни мира © REUTERS, Alexander Ermochenko | REUTERS, Alexander Ermochenko | Перейти в фотобанк

«Это часть нашей государственной политики. Мы боремся за молодежь на тех территориях, мы хотим максимально поощрить таких выпускников переезжать в Украину, вступать в наши учебные заведения, учиться в украинской системе образования», — заявил Зеленский.

В случае принятия этих изменений выпускники будут иметь такие же возможности для вступления в учреждения высшего образования Украины, как и абитуриенты из Крыма. Так, в настоящее время поступающие из ДНР и ЛНР могут претендовать на бесплатное обучение только в ограниченном перечне украинских высших учебных заведений.