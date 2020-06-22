Кроме того, государство будет оплачивать их обучение.
«Это часть нашей государственной политики. Мы боремся за молодежь на тех территориях, мы хотим максимально поощрить таких выпускников переезжать в Украину, вступать в наши учебные заведения, учиться в украинской системе образования», — заявил Зеленский.
В случае принятия этих изменений выпускники будут иметь такие же возможности для вступления в учреждения высшего образования Украины, как и абитуриенты из Крыма. Так, в настоящее время поступающие из ДНР и ЛНР могут претендовать на бесплатное обучение только в ограниченном перечне украинских высших учебных заведений.