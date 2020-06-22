Граждане Украины видят все меньше пользы в том, что их страна находилась в составе СССР, однако каждый третий (33,5%) сожалеет о распаде Советского Союза. Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, опубликованные 22 июня

Согласно данным исследования, на конец мая 2020 года половина украинцев (50%) не сожалеют о распаде СССР. Если на Западе Украины подавляющее большинство населения разделяет такую точку зрения (69% против 15%), то в центре страны соотношение — 51% на 32%. На Юге, Востоке и в Донбассе преобладают те, кто сожалеет о распаде Советского Союза: 41,5 – 49% в зависимости от региона против 35-39% тех, кто не жалеет. Путин заявил о негативном отношении к словам Зеленского об СССР © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

По данным опроса, 35% респондентов считают, что пребывание Украины в составе СССР принесло ей больше пользы, чем вреда (в 2013 году таких было 48%); о большем вреде сейчас говорят 28% респондентов (в 2013 году таких было 18%).

КМИС приводит для сравнения данные российской негосударственной исследовательской организации «Левада-Центр», согласно которым на территории РФ ситуация почти зеркально противоположная: 65% жителей этой страны в феврале 2020 года жалеют о распаде СССР, не жалеют — 26%.

КМИС провел опрос с 24 до 31 мая 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) среди 2000 респондентов по всей Украине. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.