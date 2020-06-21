Задержанные в Белоруссии оппозиционные политики пытались организовать несанкционированные протесты и в итоге вывести людей на площадь, репетируя майданную ситуацию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор сайта IMHOclub.by Алексей Дзермант

Кроме того, у силовиков накопилась доказательная база в отношении финансовых махинаций некоторых кандидатов в президенты.

«Махинаторы и банкиры стали оперировать достаточно крупными суммами денег, которые использовались для предвыборной кампании, совершенно непонятного происхождения. Это и вызвало вопросы — откуда, что и как, по каким схемам эти деньги появились, как они используются, от кого они?», — рассказал собеседник издания.

Виктор Бабарико. Биографическая справка © Facebook, Виктор Бабарико

В четверг, 18 июня, в Минске задержали главного конкурента Лукашенко на предстоящих выборах главы государства бывшего председателя правления Белгазпромбанка Виктора Бабарико и его сына Эдуарда. Оппозиционного лидера подозревают в махинациях, хищениях и взятках.

Полностью интервью можно прочитать здесь.