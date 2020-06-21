Кроме того, у силовиков накопилась доказательная база в отношении финансовых махинаций некоторых кандидатов в президенты.
«Махинаторы и банкиры стали оперировать достаточно крупными суммами денег, которые использовались для предвыборной кампании, совершенно непонятного происхождения. Это и вызвало вопросы — откуда, что и как, по каким схемам эти деньги появились, как они используются, от кого они?», — рассказал собеседник издания.
В какой-то степени политическая кампания активизировала работу правоохранителей, но прежде всего появились вопросы финансирования этой кампании со стороны ряда кандидатов, а затем уже стало очевидно, что деньги имеют криминальное происхождение, добавил Алексей Дзермант.
В четверг, 18 июня, в Минске задержали главного конкурента Лукашенко на предстоящих выборах главы государства бывшего председателя правления Белгазпромбанка Виктора Бабарико и его сына Эдуарда. Оппозиционного лидера подозревают в махинациях, хищениях и взятках.
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