В начале июня сообщалось, что кандидатура Абрамовского была отозвана, однако теперь за его назначение проголосовали 264 депутата Верховной Рады.
Ранее он был заместителем министра энергетики, заместителем министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Через свою жену он владеет компанией Киевгидромонтаж, которая фигурирует в деле НАБУ относительно злоупотребления властью или служебным положением.
Сам Абрамовский был ранее членом наблюдательного совета Киевгидромонтажа.
Согласно его декларации, Абрамовский — долларовый миллионер: у министра 800 тыс. евро на счету в банке и $300 тыс. наличными.
У жены также все в порядке с валютой: 35 тыс. евро и $450 тыс налом и $77 тыс. в банке.