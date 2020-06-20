Бизнесмен Роман Абрамовский стал главой украинского Министерства окружающей среды и природных ресурсов, сообщает «Правительственный портал» 19 июня

В начале июня сообщалось, что кандидатура Абрамовского была отозвана, однако теперь за его назначение проголосовали 264 депутата Верховной Рады.

Ранее он был заместителем министра энергетики, заместителем министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

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Сам Абрамовский был ранее членом наблюдательного совета Киевгидромонтажа.

Согласно его декларации, Абрамовский — долларовый миллионер: у министра 800 тыс. евро на счету в банке и $300 тыс. наличными.

У жены также все в порядке с валютой: 35 тыс. евро и $450 тыс налом и $77 тыс. в банке.