Депутат Верховной Рады Елена Мошенец от фракции «Слуга народа» заявила, что кандидатура заместителя министра энергетики и окружающей среды Романа Абрамовского на должность министра защиты окружающей среды и природных ресурсов отозвана. Об этом 2 июня сообщают «Украинские новости»

Помощник создателя донецкого «Оплота» может стать министром на Украине — СМИ © скриншот с видео "5 канал" Депутат также отметила, что комитет Рады по вопросам экологической политики и природопользования намерен обсудить этот вопрос на заседании.