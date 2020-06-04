Помощник создателя донецкого «Оплота» может стать министром на Украине — СМИ
Помощник создателя донецкого «Оплота» может стать министром на Украине — СМИ
© скриншот с видео "5 канал"
«Должно было быть еще назначение министра экологии господина Абрамовского, но в последний момент случился какой-то форс-мажор и отозвали представление по господину Абрамовскому», — сказала она.

Депутат также отметила, что комитет Рады по вопросам экологической политики и природопользования намерен обсудить этот вопрос на заседании.    