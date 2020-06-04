Депутат Верховной Рады Елена Мошенец от фракции «Слуга народа» заявила, что кандидатура заместителя министра энергетики и окружающей среды Романа Абрамовского на должность министра защиты окружающей среды и природных ресурсов отозвана. Об этом 2 июня сообщают «Украинские новости»
«Должно было быть еще назначение министра экологии господина Абрамовского, но в последний момент случился какой-то форс-мажор и отозвали представление по господину Абрамовскому», — сказала она.
Депутат также отметила, что комитет Рады по вопросам экологической политики и природопользования намерен обсудить этот вопрос на заседании.
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