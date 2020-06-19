Авиакомпания МАУ установила в аэропорту «Борисполь» первую лабораторию, которая делает ПЦР-тесты и тесты на антитела, однако ее будут использовать для экипажей МАУ. Об этом 19 июня сообщает в Facebook президент компании Евгений Дыхне

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Лаборатория будет показывать результаты ПЦР теста через 3 часа, при этом возможна одновременная загрузка 96 образцов. Кроте того, предусматривается опция срочного проведения ПЦР-теста одного отдельного образца в течение 40 минут и тестирования крови на антитела.

Также он отметил, что цена проведения теста еще не сформирована, о ней сообщат дополнительно.