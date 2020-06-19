«Фактически лаборатория сможет обеспечить и потребности отлетающих или прилетающих пассажиров, если соответствующей справки потребует страна прилета. Например, Тунис, с которым скоро будет возобновлено авиасообщение, позволяет свободное пересечение границы с наличием теста ПЦР», — сообщил Дыхне.
Лаборатория будет показывать результаты ПЦР теста через 3 часа, при этом возможна одновременная загрузка 96 образцов. Кроте того, предусматривается опция срочного проведения ПЦР-теста одного отдельного образца в течение 40 минут и тестирования крови на антитела.
Также он отметил, что цена проведения теста еще не сформирована, о ней сообщат дополнительно.