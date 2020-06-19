Законодатели США должны прекратить пугать американцев и европейцев рассказами о «российской угрозе». С таким призывом к американским политикам обратилось посольство РФ в Вашингтоне в своем Twitter-аккаунте 18 июня

США официально объявили Россию своим врагом – Корнилов © РИА Новости, Брайан Смит | Перейти в фотобанк

К нему российское диппредставительство прикрепило заявление старшего демократа комитета по иностранным делам Сената США Роберта Менендеса. В нем говорится, что он вместе с председателем комитета по иностранным делам Палаты представителей Элиотом Энгелом представил 18 июня законопроект, запрещающий финансирование сокращения численности американских военнослужащих в Европе, в частности в Германии.

В документе утверждается, что сотрудничество США и их европейских союзников необходимо для противостояния угрозам со стороны России, Ирана и КНДР. Законопроект также обязывает президента уведомлять соответствующие комитеты Конгресса о намерении осуществить сокращение численности американских войск в Европе не менее чем за 180 дней до начала вывода.

We urge the #US lawmakers to exercise restraint in their emotions and assessments. We need to maintain a civilized dialogue. @Russia does not attack anyone and has no such intentions. Stop intimidating American🇺🇸 and European citizens with horror stories about "Russian threat". https://t.co/rn1YNJhbVa pic.twitter.com/Wm1APnSxOu — Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) June 19, 2020

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты намерены сократить численность своего воинского контингента на территории ФРГ на 10 тысяч военнослужащих, если Германия не заплатит за их размещение и не вернет долги НАТО.