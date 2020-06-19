В статье «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим» Президент России Владимир Путин утверждает, что принципиально важно исключить при рассмотрении тех событий идеологические и политизированные домысливания

В статье, опубликованной на сайте Президента России, Владимир Путин заявляет, что при изучении истории Второй мировой войны возникают попытки пересмотреть исторические факты, исказить в них роль Советского Союза.

«Поэтому есть потребность продолжить анализ причин, которые привели к мировой войне, размышления о её сложных событиях, трагедиях и победах, о её уроках — для нашей страны и всего мира. И здесь, повторю, принципиально важно опираться только на архивные материалы, свидетельства современников, исключить любые идеологические и политизированные домысливания», — заявляет Путин. Для Путина Великая Отечественная война носит личный характер © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

Статья «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим», автором которой является Президент России Владимир Путин, была опубликована в 00 часов 00 минут на сайте Президента Российской Федерации. В ней Путин подчеркнул особую роль России и Советского Союза в Великой Победе и ответственности за это российского народа.