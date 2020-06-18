Кирилл Фролов о связи Байдена, Порошенко и ПЦУ — видео
Кирилл Фролов о связи Байдена, Порошенко и ПЦУ — видео
«И еще одна новость, которую я узнал только на этой неделе. Оказывается, они завели на меня еще одно дело. Дословно цитирую и ничего не выдумываю — за разжигание межрелигиозной вражды путем получения Томоса и создания Православной церкви Украины», — заявил он.    