Экс-президент Украины и лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко, который прибыл в суд, где будут избирать ему меру пресечения, выступил перед сторонниками с сообщением о новом деле против него. Трансляцию его выступления перед судом 18 июня показывали украинские телеканалы

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