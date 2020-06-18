Экс-президент Украины и лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко, который прибыл в суд, где будут избирать ему меру пресечения, выступил перед сторонниками с сообщением о новом деле против него. Трансляцию его выступления перед судом 18 июня показывали украинские телеканалы
«И еще одна новость, которую я узнал только на этой неделе. Оказывается, они завели на меня еще одно дело. Дословно цитирую и ничего не выдумываю — за разжигание межрелигиозной вражды путем получения Томоса и создания Православной церкви Украины», — заявил он.
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