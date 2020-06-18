«Конечно, казахстанские власти опасаются сепаратистских настроений. При позднем Назарбаеве власти Казахстана инспирировали массовое переселение казахов с юга в северные провинции. Чтобы разбавить население Северного Казахстана за счет выходцев из Южного», — пояснил эксперт.
По его мнению, проблема состоит в том, что казахи, негативно настроенные в отношении российского влияния, сегодня ожидают в Северном Казахстане донбасского варианта.
А это очень плохо, потому что если такие настроения будут нарастать, то у местных радикалов, которых в Казахстане немало, возникнет соблазн отработать на упреждение, подчеркнул Серенко.
При этом, считает специалист, вряд ли можно говорить о тотальной русофобии в Казахстане, поскольку у русских, которые там живут давно, например, на севере страны, и плотно интегрированы в казахскую среду, никаких проблем в плане межличностного диалога нет.