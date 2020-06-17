В среду, 17 июня, в столице Украины прошла акция сторонников блогера Анатолия Шария, организации «Адекватная Украиины» и других. На мероприятие также пришли националисты, в том числе из С14, которые провоцировали оппонентов и полицейских. После того, как один из радикалов распылил в лицо сотруднику правоохранительных органов слезоточивый газ, он был задержан.
Сообщается, что один из полицейских применил силу при задержании ультраправого активиста. В настоящий момент он отстранен от работы, в отношении него начато внутренне расследование.