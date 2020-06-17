Нацполиция Украины проведет служебное расследование по факту возможных превышений должностных полномочий своим сотрудником на акции в центре Киева. Сообщение об это появилось 17 июня на сайте МВД

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