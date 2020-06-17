Сокращение числа американских солдат в Германии и увеличение контингента в Польше не связаны, а о передислокации ядерного оружия в польском правительстве не знают. Об этом глава канцелярии премьера Польши Михал Дворчик заявил в эфире Польского радио 17 июня

Ищенко объяснил, почему Трамп выводит войска США из Германии © Владимир Трефилов Дональд Трамп пообещал вдвое сократить число американских военных в Германии, до 25 тысяч человек, поскольку Берлин просрочил свои платежи в НАТО. При этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий надеется, что США перебазируют в республику хотя бы часть своих войск из Германии, а посол США в Польше Джорджетт Мосбахер допустила, что американцы могут передислоцировать из ФРГ свое ядерное оружие.

«Тут надо быть точным, чтобы не возникло ошибочное впечатление, что решения США, о которых в последнее время громко сообщают СМИ, касающиеся возможного уменьшения американского контингента в Германии, связаны каким-либо образом с их присутствием в Польше… Мы заинтересованы в том, чтобы это присутствие еще больше усиливалось. В то же время это не имеет никакой связи с численностью американских баз и контингентов в других странах», — заявил Дворчик.

Он также отметил, что канцелярии премьер-министра не известно о переговорах по переброске американского ядерного оружия из Германии в Польшу.