В понедельник, 15 июня, премьер-министр республики Мухаммедкалый Абылгазиев подал в отставку. Причиной такого решения сам чиновник назвал скандал, который в середине мая разгорелся вокруг незаконной продажи радиочастот.
По версии депутатов парламента, 200 мегагерц радиочастот были незаконно проданы одному из мобильных операторов Киргизии, в результате чего государству был нанесен многомилионный ущерб. Абылгазиев отрицает причастность к этому делу.
«Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ, согласно которому принята отставка премьер-министра Кыргызской Республики Абылгазиева Мухаммедкалыя Дуйшекеевича», — говорится в сообщении.
Отмечается, что правительство Киргизии в связи с этим также считается ушедшим в отставку.