Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял отставку Мухаммедкалыя Абылгазиева. Об этом во вторник, 16 июня, сообщила пресс-служба главы государства, передает РИА Новости

В понедельник, 15 июня, премьер-министр республики Мухаммедкалый Абылгазиев подал в отставку. Причиной такого решения сам чиновник назвал скандал, который в середине мая разгорелся вокруг незаконной продажи радиочастот.

Премьер-министр Киргизии ушел в отпуск после обвинений в коррупции © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

«Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ, согласно которому принята отставка премьер-министра Кыргызской Республики Абылгазиева Мухаммедкалыя Дуйшекеевича», — говорится в сообщении.

Отмечается, что правительство Киргизии в связи с этим также считается ушедшим в отставку.