Стерненко подозревают в умышленном убийстве и незаконном хранении оружия. До 15 августа он должен находиться под круглосуточным домашним арестом по месту прописки в Одессе. Националист заявил, что прописан на военном объекте, где когда-то служил его отец и сейчас не имеет туда доступа. Он потребовал изменить ему место отбывания домашнего ареста с Одессы на Киев.
Первоначально собравшиеся у здания суда сторонники Стерненко объявили о планах блокировать суд, однако вскоре к ним вышел сам подозреваемый и объявил новое место сбора — дом генпрокурора Ирины Венедиктовой, чтобы потребовать у нее выполнить их требование.