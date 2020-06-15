Радикальный активист Сергей Стерненко, которому Шевченковский суд Киева избрал меру пресечения в виде домашнего ареста, призвал своих сторонников отправляться к дому генерального прокурора Ирины Венедиктовой. Трансляцию с места событий вели украинские телеканалы 15 июня

Провокации и Led Zeppelin. Суд по делу Стерненко превратили в фарс © Facebook, Іван Вербицький

Первоначально собравшиеся у здания суда сторонники Стерненко объявили о планах блокировать суд, однако вскоре к ним вышел сам подозреваемый и объявил новое место сбора — дом генпрокурора Ирины Венедиктовой, чтобы потребовать у нее выполнить их требование.