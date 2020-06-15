В понедельник, 15 июня, Шевченковский суд Киева избрал меру пресечения для активиста Сергея Стерненко, который подозревается в умышленном убийстве и незаконном хранении холодного оружия. Трансляция заседания велась в YouTube

Провокации и Led Zeppelin. Суд по делу Стерненко превратили в фарс © Facebook, Іван Вербицький Ивана Кузнецова в Одессе в мае 2018 года. Установлено, что он атаковал двух мужчин, мотивируя это тем, что те якобы хотели напасть на него. Обратив их в бегство, Стерненко догнал Кузнецова и нанес ему удар ножом в сердце, от которого тот впоследствие скончался.

По решению суда, предстоящие два месяца националист проведет под круглосуточным домашним арестом в Одессе, где он прописан.

Сторонники Стерненко, которые целый день дежурили возле здания суда, встретили данное решение криками «Ганьба», «Революция» и «Зелю геть», а также зажгли файеры.