По его информации, во время обысков в Белгазпромбанке, который ранее возглавлял Бабарико, правоохранители нашли «куда более серьезные факты».
Эйсмонт рассказал, что речь идет о вмешательстве иностранного государства во внутрибелорусские дела. Однако он не уточнил, о каком государстве идет речь.
На Прошлой неделе Комитет государственного контроля Белоруссии провел обыски в Белгазпромбанке. Были изъяты более четырех миллионов долларов и ценные бумаги на сумму более полумиллиона долларов. Задержаны 15 человек, возбуждены уголовные дела по статьям о легализации средств, добытых преступным путем, и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
Бабарико, возглавлял банк с середины 2000 года по май 2020-го, когда он объявил о намерении участвовать в выборах.