За делом против соперника президента Белоруссии Александра Лукашенко на грядущих выборах Виктора Бабарико стоит что-то большее, чем финансовые дела. Об этом 15 июня сообщил председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт, передает tvr.by

Нацбанк Белоруссии ввел временную администрацию в Белгазпромбанке © alutech-group.com

Эйсмонт рассказал, что речь идет о вмешательстве иностранного государства во внутрибелорусские дела. Однако он не уточнил, о каком государстве идет речь.

На Прошлой неделе Комитет государственного контроля Белоруссии провел обыски в Белгазпромбанке. Были изъяты более четырех миллионов долларов и ценные бумаги на сумму более полумиллиона долларов. Задержаны 15 человек, возбуждены уголовные дела по статьям о легализации средств, добытых преступным путем, и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Бабарико, возглавлял банк с середины 2000 года по май 2020-го, когда он объявил о намерении участвовать в выборах.