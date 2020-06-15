У министра спросили: по прибытии из каких стран украинцы должны сдавать тест на коронавирус и за чей счет?
Криклий объяснил, что есть страны, где уровень эпидемиологической опасности ниже, — это "зеленая зона". Возвращаясь из этих стран, украинцам не надо проходить самоизоляцию или обсервацию. А по возвращении из "красной зоны" — это страны с плохой эпидемиологической ситуацией — обязательны самоизоляция, обсервация или установка приложения «Действуй дома» с контролем изоляции.
По словам главы ведомства, изоляция не предусматривает обязательного тестирования, его можно пройти добровольно, за свой счет. Сейчас украинцы могут полететь в США, Албанию, Черногорию, Великобританию, Турцию, Кипр, Тунис.