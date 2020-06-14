НАТО будет рассматривать Россию в качестве угрозы для стран-членов Североатлантического альянса до тех пор, пока Россия, по мнению натовцев, будет давать для этого основания. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Российского общества политологов (РОП) Андрей Серенко

Политолог Серенко: России нужно вернуться к идее создания геополитического альянса с Германией и Японией © предоставлено Андреем Серенко Йенс Столтенберг лишь повторяет формулу, которую повторяли его предшественники, предлагая в качестве формата взаимоотношений с Россией технологию сдерживания.

«НАТО понимает, что Россия никуда не денется с карты мира, это вечный серьезный сосед. При этом натовцы исходят из древней сентенции: «Хочешь мира — готовься к войне». НАТО накачивает свой военный потенциал, чтобы ни у кого не возникло желания напасть на членов альянса. Такой же логики придерживается и Россия. Слабость всегда провоцирует желание изменить ситуацию в пользу сильного. Это нормальная геополитическая реакция, которая проявляется на протяжении всей человеческой истории», — рассказал политолог.

Россия также вправе опасаться с учетом исторического опыта агрессивных действий со стороны членов НАТО, поэтому тратит средства на военные расходы, добавил Андрей Серенко.

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