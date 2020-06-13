Три человека задержаны на Украине по делу о предложении $6 миллионов взятки, один из фигурантов получил статус подозреваемого. Об этом 13 июня заявил глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, передает РИА Новости

Руководителям антикоррупционных ведомств Украины предложили многомиллионную взятку за закрытие дела © РИА Новости, Виталий Тимкив | Перейти в фотобанк сказал Сытник.

По его словам, в ходе следственных действий в автомобиле первого заместителя начальника главного управления Государственной налоговой службы в Киеве правоохранители обнаружили 1 миллион долларов, что является рекордной суммой для Украины.

«По состоянию на сейчас первому заместителю начальника главного управления Государственной налоговой службы в городе Киеве объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 369 УК Украины, — это предложение или дача взятки», — отметил Сытник.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой. Он добавил, что двум другим задержанным также готовятся предоставить статус подозреваемых.

Накануне украинские правоохранители заявили о попытке дачи многомиллионной взятки руководителям Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро. Взятка предлагалась за закрытие дела о растрате имущества и отмывании доходов, полученных преступным путем. По одной из версий, взятка предлагалась за закрытие дела по компании Burisma, где фигурирует бывший министр экологии Николай Злочевский.