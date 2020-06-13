«На сегодняшний день задержаны три человека. Один из них — сотрудник государственной налоговой службы, он занимает должность первого заместителя начальника главного управления Государственной налоговой службы в городе Киеве. Второй человек имел отношение к компании Burisma и, по нашим данным, является доверенным лицом господина Злочевского. И третье лицо — бывший сотрудник Государственной налоговой фискальной службы и также, по нашим данным, доверенное лицо господина Злочевского», — сказал Сытник.
По его словам, в ходе следственных действий в автомобиле первого заместителя начальника главного управления Государственной налоговой службы в Киеве правоохранители обнаружили 1 миллион долларов, что является рекордной суммой для Украины.
«По состоянию на сейчас первому заместителю начальника главного управления Государственной налоговой службы в городе Киеве объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 369 УК Украины, — это предложение или дача взятки», — отметил Сытник.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой. Он добавил, что двум другим задержанным также готовятся предоставить статус подозреваемых.
Накануне украинские правоохранители заявили о попытке дачи многомиллионной взятки руководителям Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро. Взятка предлагалась за закрытие дела о растрате имущества и отмывании доходов, полученных преступным путем. По одной из версий, взятка предлагалась за закрытие дела по компании Burisma, где фигурирует бывший министр экологии Николай Злочевский.