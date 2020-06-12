Если большинство украинских граждан считает, что Украина может победить в войне, то это значит, что Украина на своей территории в информационной войне побеждает Россию. Об этом рассказал социолог Евгений Копатько в интервью изданию Украина.ру

Социолог Копатько: У Зеленского по-прежнему нет конкурентов на Украине © РИА Новости, Нина Зотина

Это говорит о том, подчеркнул эксперт, что информационная повестка, с точки зрения украинской власти, там работает грамотно.

«А что касается мирного или военного пути, я полагаю, что большинство граждан Украины — чтобы у российской аудитории не было иллюзий — полагают, что нужно жесткую позицию занять по Донбассу. Это те аргументы, которые характеризуют нынешнюю ситуацию», — уверен Копатько.

По его мнению, Украина готова и дальше "шатать ситуацию" с Россией и поддерживать неопределенность, изматывая жителей Донбасса, пытаясь изменить мнение людей относительно жизни в республиках и связи с Россией.