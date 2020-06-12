Ранее социологический опрос, проведенный КМИС, показал, что 50,5% респондентов считают, что Украина в будущем победит Россию.
Это говорит о том, подчеркнул эксперт, что информационная повестка, с точки зрения украинской власти, там работает грамотно.
«А что касается мирного или военного пути, я полагаю, что большинство граждан Украины — чтобы у российской аудитории не было иллюзий — полагают, что нужно жесткую позицию занять по Донбассу. Это те аргументы, которые характеризуют нынешнюю ситуацию», — уверен Копатько.
По его мнению, Украина готова и дальше "шатать ситуацию" с Россией и поддерживать неопределенность, изматывая жителей Донбасса, пытаясь изменить мнение людей относительно жизни в республиках и связи с Россией.