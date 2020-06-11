Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на фоне антирасистских протестов в Америке призвала убрать из Капитолия 11 статуй лидеров и солдат Конфедеративных штатов Америки, связанных с расизмом, передает ABC News 11 июня

В Виргинии протестующие «обезглавили» конфедератов и «утопили» Колумба в озере — видео © REUTERS, Lawrence Bryant Джефферсону Дэвису, а в городе Портсмут (штат Виргиния) сняли с постамента одну из четырех статуй у Монумента Конфедерации времен Гражданской войны в США (1861-1865 годов).

«Хотя я и считаю крайне важным никогда не забывать нашу историю, чтобы не повторять ее, в то же время я считаю, что нет места для восхваления жестокого фанатизма мужчин Конфедерации в священных залах Капитолия Соединенных Штатов или в других почетных местах по всей стране», — написала Пелоси в письме, направленном комитету Конгресса, который занимается состоянием памятников на территории Конгресса США.

В нескольких американских городах демонстранты ранее также осквернили или снесли памятники Христофору Колумбу, в частности, в Майами, в Ричмонде, в Сент-Поле и в Бостоне.

В ряде стран мира на фоне протестов антифашистов страдают памятники и другим историческим деятелям, которых обвиняют в расизме или причастности к работорговле. Так, в Лондоне протестующие облили краской памятник Уинстону Черчиллю, обвинив политика в расизме. Также в Лондоне демонтировали памятник торговцу и рабовладельцу 18 века Роберту Миллигану, а в Бристоле — филантропу Эдварду Кольстону, который также был причастен к работорговле.

В Бельгии в ходе демонстраций был демонтирован памятник королю Леопольду II. Статую короля, отличавшегося жестким стилем управления колониями, демонстранты несколько дней назад залили краской в ходе протестов против расизма.