Политик заявил, что разворачивающаяся ситуация направлена не на него лично, а на его друзей и людей, с которыми он ранее работал.
«Весь цинизм этих действий состоит в том, что они направлены не на меня, они направлены на моих друзей, на людей, с которыми я работал. Почему это сделано? Потому что прямого компромата на меня нет», — сказал Бабарико.
По его мнению, действия, которые начали происходить сегодня, «показывают с полной ясностью, что представители власти реально готовы использовать любые средства для недопущения в нашей стране честных выборов».
Комитет государственного контроля Белоруссии проводит обыск в Белгазпромбанке в рамках уголовного дела по статьям об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем.
Бабарико возглавлял Белгазпромбанк с середины 2000 года до мая 2020 года, когда объявил о своем намерении баллотироваться на пост президента республики.