Претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико, экс-глава Белгазпромбанка, где проходит обыск, 11 июня во время стрима на своем Youtube-канале заявил, что у правоохранителей нет прямого компромата на него, и он нацелен на продолжение борьбы в рамках избирательной кампании

Появились подробности обыска главного офиса Белгазпромбанка в Минске © alutech-group.com

«Весь цинизм этих действий состоит в том, что они направлены не на меня, они направлены на моих друзей, на людей, с которыми я работал. Почему это сделано? Потому что прямого компромата на меня нет», — сказал Бабарико.

По его мнению, действия, которые начали происходить сегодня, «показывают с полной ясностью, что представители власти реально готовы использовать любые средства для недопущения в нашей стране честных выборов».

Комитет государственного контроля Белоруссии проводит обыск в Белгазпромбанке в рамках уголовного дела по статьям об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем.

Бабарико возглавлял Белгазпромбанк с середины 2000 года до мая 2020 года, когда объявил о своем намерении баллотироваться на пост президента республики.