Подконтрольные США страны Восточной Европы, Прибалтику, Украину и ряд государств Ближнего Востока ожидают большие трудности и проблематичное будущее. Об этом рассказал военно-политический аналитик из Израиля Яков Кедми в недавнем эфире Iton-TV

Они еще и с ядерной бомбой. Кедми о том, почему сегодня ситуация в США гораздо хуже, чем в 1929 году © commons.wikimedia/Mark Nakoykher

«Все международные отношения изменятся в зависимости от новой роли, способностей и желаний США. После Второй мировой пришли американцы с большими возможностями, и был план Маршалла. Сегодня американцы в худшем положении. Денег нет — откуда они возьмут?» — задается вопросом Кедми.

По его мнению, 2020 год является концом американской гегемонии, поскольку США, десятилетиями считавшие себя единственной глобальной державой, не устояли перед пандемией коронавируса, экономической войной с Китаем и беспорядками на расовой почве.

В новом мире не будет диктата одной страны, поскольку всем государствам придется договариваться между собой, добавил специалист.