Эксперт подчеркнул, что в силу огромных экономических проблем Америки надежды этих стран на «новый план Маршалла» не оправдаются ни при каких условиях.
«Все международные отношения изменятся в зависимости от новой роли, способностей и желаний США. После Второй мировой пришли американцы с большими возможностями, и был план Маршалла. Сегодня американцы в худшем положении. Денег нет — откуда они возьмут?» — задается вопросом Кедми.
По его мнению, 2020 год является концом американской гегемонии, поскольку США, десятилетиями считавшие себя единственной глобальной державой, не устояли перед пандемией коронавируса, экономической войной с Китаем и беспорядками на расовой почве.
В новом мире не будет диктата одной страны, поскольку всем государствам придется договариваться между собой, добавил специалист.