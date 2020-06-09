Суд Миннеаполиса назначил бывшему полицейскому, обвиняемому в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, залог в миллион долларов. Об этом сообщает Deutsche welle 8 июня

Ищенко пояснил, кто на самом деле стоит за массовыми протестами в США © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Дерек Шовин участвовал посредством видеосвязи, находясь в предварительном заключении в тюрьме Миннесоты. Следующее судебное слушание состоится 29 июня.

«Суд в Миннеаполисе в понедельник, 8 июня, определил меру пресечения в виде залога в размере одного миллиона долларов для бывшего американского офицера полиции Дерека Шовина, которого обвиняют в убийстве Джорджа Флойда во время его задержания», — говорится в сообщении.

В случае выхода под залог Шовин согласился выполнить ряд условий суда: не контактировать с членами семьи Флойда, не работать в сфере безопасности или обеспечения правопорядка, сдать оружие и не покидать пределы штата Миннесота.

При этом обвиняемый может выйти на свободу вообще без всяких условий, но в этом случае сумма залога увеличится до $1,25 миллиона.

Ранее по всем США вспыхнули протесты и беспорядки, вызванные смертью Флойда, который умер после того, как полицейский в Миннеаполисе во время задержания надавил коленом на его шею. На следующий день четверых сотрудников полиции, которые принимали участие в задержании Флойда, уволили. Одному из них предъявили обвинения в непредумышленном убийстве, позже статью переквалифицировали на более тяжкую.