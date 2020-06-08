Президент отметил важность ослабления карантина в деле поддержания экономики, но призвал продолжать бороться с вирусом.
«Ослабление карантина спасет экономику, но не забывайте, что коронавирус никуда не исчез, и от него надо и дальше спасать жизни. Жесткий карантин был небесполезным, уверен, что он спас много жизней. Однако и в дальнейшем ежедневно у нас умирают люди от коронавирусных осложнений», — сказал он.
Зеленский призвал украинцев и дальше соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование, так как власти стараются избежать необходимости снова вводить жесткие ограничения.