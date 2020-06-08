Президент Украины Владимир Зеленский считает, что введенные в рамках карантина ограничения смогли сдержать угрозу коронавируса, однако болезнь по-прежнему продолжает забирать жизни людей. Такое мнение он высказал 8 июня на традиционном совещании, посвященном борьбе с COVID-19, сообщается на сайте главы государства

Правительство Украины выразило обеспокоенность повальными нарушениями карантина © Андрей Лубенский

«Ослабление карантина спасет экономику, но не забывайте, что коронавирус никуда не исчез, и от него надо и дальше спасать жизни. Жесткий карантин был небесполезным, уверен, что он спас много жизней. Однако и в дальнейшем ежедневно у нас умирают люди от коронавирусных осложнений», — сказал он.

Зеленский призвал украинцев и дальше соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование, так как власти стараются избежать необходимости снова вводить жесткие ограничения.