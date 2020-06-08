Минюст Украины хочет разгрузить пенитенциарную систему страны, продав ряд тюрем и следственных изоляторов в частные руки. О соответствующем проекте закона рассказал 7 июня Telegram-канал «Адвокат права»

Малюська: Украинские СИЗО разгружены, заключенных перевели в тюрьмы © Facebook, Denis Malyuska

По данным Министерства юстиции страны, на Украине сегодня 27 пенитенциарных учреждений законсервированы и не используются по своему предназначению. Передача их в частные руки позволит выручить деньги и начать постепенно выводить действующие СИЗО за пределы городов.

Сообщается, что на первых порах предполагается пустить с молотка 9 таких тюрем.

Ранее нынешний глава Минюста запустил программу по оборудованию в следственных изоляторах камер повышенной комфортности, в которые можно будет попасть за дополнительную плату.