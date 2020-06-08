Украинский сегмент Интернета продолжает обсуждать видео, выложенное на днях одной из пользовательниц Facebook. На нем одетый в футболку и спортивные штаны президент Владимир Зеленский стоит в очереди в одном из столичных магазинов

«Не убил — уже хорошо». Владимир Зеленский устроил стрельбу в Хмельницкой области © Facebook, скриншот видео Офиса президента

Подобная нарочитая близость к народу понравилась далеко не всем, на президента обрушились упреки в популизме и постановке.

«Зеленский все больше напоминает Петю (Петра Порошенко — ред.). Тот тоже как бы случайно в магазин ходил»

«Вот тут он в своей стихии! В колбасе и мясе он разбирается значительно лучше, чем во внешней политике и экономике!»

«Ну, то есть у президента страны, в которой полно проблем, достаточно времени, чтобы топтаться у кассы в обычном супермаркете? Вы серьезно?»

После избрания на высшую государственную должность с Зеленским не впервые сталкиваются рядовые покупатели. Ранее он был замечен выбирающим подарки для своих детей в магазине игрушек.