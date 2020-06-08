Глава государства был в маске и соблюдал социальную дистанцию, необходимую на карантине. Рядом с ним были сотрудники Управления госохраны, которые, не привлекая особого внимания, обеспечивали безопасность Зеленского.
Подобная нарочитая близость к народу понравилась далеко не всем, на президента обрушились упреки в популизме и постановке.
«Зеленский все больше напоминает Петю (Петра Порошенко — ред.). Тот тоже как бы случайно в магазин ходил»
«Вот тут он в своей стихии! В колбасе и мясе он разбирается значительно лучше, чем во внешней политике и экономике!»
«Ну, то есть у президента страны, в которой полно проблем, достаточно времени, чтобы топтаться у кассы в обычном супермаркете? Вы серьезно?»
После избрания на высшую государственную должность с Зеленским не впервые сталкиваются рядовые покупатели. Ранее он был замечен выбирающим подарки для своих детей в магазине игрушек.