Министерство юстиции Украины совместно с МВД и Нацгвардией вывезли заключенных из СИЗО в тюрьмы, чтобы снизить нагрузку на изоляторы. Об этом рассказал министр юстиции Денис Малюська, передает накануне издание «Украинские новости»

«У нас появились резервные камеры, которые мы можем использовать в случае, если возникнет болезнь, коронавирус попадет в наши институты… У нас среди проблемных СИЗО остался, по сути, только один — херсонский», — заявил министр, отвечая на вопрос о вероятной переполненности СИЗО из-за введения ограничительных мер в связи с коронавирусом.

Тюремные будни министра юстиции Украины Малюська © Facebook, Denis Malyuska

Министр также подчеркнул, что Лукьяновское СИЗО в Киеве сейчас максимально разгружено, чего не было уже много лет — оттуда в другие учреждения вывезли несколько сотен заключенных.