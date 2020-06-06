В Славянске из-за вспышки коронавируса временно ограничили междугороднее пассажирское сообщение. Об этом накануне сообщил «Укринформ»

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Павел Кириленко.

«На комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решили временно ограничить пассажирское междугороднее сообщение из Славянска до Краматорска. Считаю эти меры вполне правильными и которые, уверен, дадут результат», — заявил он.

Губернатор подчеркнул, что это связано с массовым заболеванием сотрудников одного из предприятий Славянска.

Отмечается, что «Укрзализныця» заявила о прекращении продажи билетов в Славянск с 6 июня. В настоящее время остановку в Славянске делают поезда дальнего следования №1/2 Ивано-Франковск — Константиновка; №712/711 Киев — Константиновка; №126/125 Киев — Константиновка.

По данным на 5 июня на Украине зафиксировано 25 964 случая заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 762 пациента, 11 372 выздоровели.