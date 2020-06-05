В понедельник, 1 июня, полицейские вытеснили протестующих из парка Лафайетт и с площади перед Белым домом в Вашингтоне, применяя слезоточивый газ и резиновые пули. Сразу после разгона Трамп прошел через площадь, чтобы сфотографироваться у ближайшей церкви с Библией в руках. Территория вокруг Белого дома с тех пор остается закрытой для публики.
Представители движений в Вашингтоне в судебном иске, который также направлен против генерального прокурора США Уильяма Барра, утверждают, что использование полицией США перцовых баллончиков, резиновых или пластиковых пуль, дубинок и полицейских щитов против участников массовых протестов нарушает право американцев на свободу слова и мирные собрания.
«Незаконные, бесстыдные, ничем не спровоцированные и преступные атаки президента на протестующих, из-за того что он не разделяет их взгляды, подрывают основы конституционного порядка нашей нации», — заявил юридический директор Американского союза защиты гражданских свобод в Вашингтоне Скотт Майклмен.
Массовые протесты во многих штатах США начались после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских, которые использовали при его задержании жесткий удушающий прием. В борьбе с беспорядками к местным правоохранительным органам часто подключается Нацгвардия США, примерно в 40 городах был введен комендантский час.