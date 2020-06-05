Члены движения Black Lives Matter и Американского союза защиты гражданских свобод подали иск против президента США Дональда Трампа и его администрации из-за атак на протестующих и нарушения прав граждан на мирные демонстрации. Об этом сообщила газета Washington Post 5 июня

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Представители движений в Вашингтоне в судебном иске, который также направлен против генерального прокурора США Уильяма Барра, утверждают, что использование полицией США перцовых баллончиков, резиновых или пластиковых пуль, дубинок и полицейских щитов против участников массовых протестов нарушает право американцев на свободу слова и мирные собрания.

«Незаконные, бесстыдные, ничем не спровоцированные и преступные атаки президента на протестующих, из-за того что он не разделяет их взгляды, подрывают основы конституционного порядка нашей нации», — заявил юридический директор Американского союза защиты гражданских свобод в Вашингтоне Скотт Майклмен.

Массовые протесты во многих штатах США начались после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских, которые использовали при его задержании жесткий удушающий прием. В борьбе с беспорядками к местным правоохранительным органам часто подключается Нацгвардия США, примерно в 40 городах был введен комендантский час.