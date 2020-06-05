Известный политтехнолог Владислав Рогимов, который участвовал в кампании 2019 года в качестве пиарщика нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, 4 июня рассказал о травле и дискредитации в белорусских СМИ, передает mk.ru

Марков объяснил, что нужно делать Лукашенко, чтобы не потерять власть © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк Александром Лукашенко в загородной резиденции белорусского лидера.

«Однако мое публичное признание, похоже, сыграло со мной злую шутку. Теперь становится очевидно, что я нарушил чьи-то планы. Более того, была разыграна карта с петицией, которая призвана рассорить Лукашенко и Румаса, в которой премьер-министру предлагают выдвинуть свою кандидатуру в президенты. В итоге этой игры премьер-министра «ушли» в отставку. Мое вхождение в качестве политтехнолога в эту гонку могло изменить расклад сил», — рассказал Рогимов.

По его словам, в белорусских СМИ, телевизионных и Telegram-каналах началась заказная кампания по его травле и дискредитации.

«Дело в том, что всплыл абсолютно ложный комментарий в мой адрес бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева, который после голосования по Крыму сбежал из России на Украину. Нюанс в том, что с ним и с Ходорковским я тесно сотрудничал в 2013-2016 годах. Пономарев, у которого я был помощником в Госдуме, все эти годы активно контактировал с Ходорковским. Насколько мне известно, эти связи не только не оборвались, а, напротив, усилились, потому что Илья Пономарев, по сути, остается единственным верным оруженосцем МБХ на Украине. Пономарев сказал о том, что я был к нему направлен по квоте от партии, в которой я никогда не состоял, и что он меня достаточно быстро уволил. Это вранье», — объяснил политтехнолог.

Он рассказал, что владеет небольшой компанией в Минске. В последнее время она фактически не работала, однако внезапно на ее счета начали поступать большие суммы денег. Ему сообщили, что хакеры (по его данным, из Украины) взломали счет его компании в другом банке и перевели ему деньги. Общая сумма переведенных на счета средств неизвестного происхождения составила порядка $40 тысяч.

«Представители Следственного комитета Белоруссии изъяли наши телефоны. Затем у нас был произведен обыск, ничего не было найдено и изъято. <…> Мне удалось узнать, что я прохожу по делу в качестве свидетеля. Однако никаких санкций либо ограничений в мой адрес применено не было. Запрета покидать Белоруссию я также не получил. Все говорит о том, что эта провокация могла быть организована Ходорковским, а реализована непосредственно Пономаревым и его людьми. Для того, чтобы не допустить меня к участию в выборах президента Белоруссии», — пояснил он.

Политтехнолог предположил, что люди, лишившие его возможности поработать в президентской кампании, хотят, чтобы Белоруссия пошла по пути Украины 2013-2014 года.

«Но я ни за что не пожелаю этой стране подобной судьбы. Работая с Зеленским, который в итоге оказался далек от того идеала, который рисовался большинству украинцев, я прежде всего думал о том, что это реальная альтернатива режиму Порошенко. Я очень надеялся, что Россия и Украина снова наладят конструктивный диалог друг с другом, но в итоге Владимир Зеленский ничего не смог поделать с постмайданной системой», — напомнил Рогимов.