Ранее Лукашенко заявил, что белорусскую оппозицию якобы финансируют российские олигархи, однако не стал уточнять, кто именно.
«Я думаю, что Белоруссии надо поменьше говорить о каких-то интригах России, а прямо вскрыть и арестовать американскую агентуру, которая уже просто обсела Александра Лукашенко со всех сторон и ждет момента, когда им поступит команда из Вашингтона предать его», — сказал Марков.
Он также отметил, что российские олигархи не стали бы вкладываться в такие сомнительные проекты без согласования с Кремлем.
Однако российской власти нет смысла подрывать позиции Лукашенко, так как нет пророссийского политика, который бы заменил Лукашенко в случае, если тот потеряет власть, подчеркнул Марков.
По его данным, после ухода Лукашенко к власти могут прийти агенты влияния США в белорусской власти, которыми окружен сейчас глава республики.