Президенту Белоруссии Александру Лукашенко следует перестать верить в миф о российском вмешательстве, только это спасет его от судьбы экс-президента Украины Виктора Януковича, рассказал экс-депутат Государственной Думы РФ, политолог Сергей Марков в интервью Украина.ру

Ранее Лукашенко заявил, что белорусскую оппозицию якобы финансируют российские олигархи, однако не стал уточнять, кто именно.

«Я думаю, что Белоруссии надо поменьше говорить о каких-то интригах России, а прямо вскрыть и арестовать американскую агентуру, которая уже просто обсела Александра Лукашенко со всех сторон и ждет момента, когда им поступит команда из Вашингтона предать его», — сказал Марков.

Американская агентура в Минске подталкивает Лукашенко на путь Януковича — Марков © РИА Новости, Нина Зотина

Однако российской власти нет смысла подрывать позиции Лукашенко, так как нет пророссийского политика, который бы заменил Лукашенко в случае, если тот потеряет власть, подчеркнул Марков.

По его данным, после ухода Лукашенко к власти могут прийти агенты влияния США в белорусской власти, которыми окружен сейчас глава республики.