Депутат Львовского горсовета Андрей Рикота преподнес во время заседания 4 июня мэру города Андрею Садовому «золотой душ». Соответствующее видео опубликовано в YouTube

«Львов мы потеряли, во всем виноваты Россия и Садовый». Фарион назвала истинную столицу Украины © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

«Это выглядит как демонстративная и циничная манипуляция средствами города, можно сказать кража. Ответственность за это непосредственно на городском голове. Не на каком-то чиновнике или управленце, а на Андрее Садовом. Вероятно, что душ должен быть золотым. Возможно, золотой унитаз там запланировали. Я напомню, что у Януковича был золотой батон, а вам, наверное, надо золотой душ», — сказал Рикота, после чего поднялся со своего места, вытащил из коробки покрашенный в золотой кран с душем и передал все это мэру.

По словам депутата, этот душ является символом безответственности, бессистемности и злоупотребления властью со стороны властей Львова.