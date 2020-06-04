Депутат выразил возмущение, что установка душевых кабин в здании городского совета обошлась бюджету в 30 тысяч долларов.
«Это выглядит как демонстративная и циничная манипуляция средствами города, можно сказать кража. Ответственность за это непосредственно на городском голове. Не на каком-то чиновнике или управленце, а на Андрее Садовом. Вероятно, что душ должен быть золотым. Возможно, золотой унитаз там запланировали. Я напомню, что у Януковича был золотой батон, а вам, наверное, надо золотой душ», — сказал Рикота, после чего поднялся со своего места, вытащил из коробки покрашенный в золотой кран с душем и передал все это мэру.
По словам депутата, этот душ является символом безответственности, бессистемности и злоупотребления властью со стороны властей Львова.