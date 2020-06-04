Президент Украины Владимир Зеленский лично позвонил главе «Укрэксимбанка» Евгению Мецгеру после того, как бизнесмены Хмельницкой области сообщили ему о сложностях с реструктуризацией собственных кредитов. Об этом 3 июня сообщает ТСН

Выпил кофейку: Зеленский нарушил коронавирусные правила на глазах у главного санврача страны © Офис президента Украины

После первой телефонной беседы членов делегации президента с Мецгером тот пообещал, что вопрос решит руководитель филиала в Хмельницком Татьяна Лундишева. Но этот ответ не устроил бизнесменов. Тогда Зеленский решил лично позвонить Мецгеру.

«Люди жалуются, что вы не выдаете никаких кредитов. А также на то, что банк не предоставляет отсрочки уплаты тела кредита. Для чего ты отправляешь их к Лундишевой, если бизнесмены не могут решить вопрос в Киеве? Жень, послушай меня, здесь не вопрос одной компании, это разные компании. Значит, это происходит у вас во всей стране. Это глобально решаете вы… Пожалуйста, примите такое решение, чтобы люди могли погасить кредиты через год. У них сейчас нет денег из-за коронавируса», — сказал Зеленский.