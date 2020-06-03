Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ об отставке действующего состава правительства. Об этом сообщили в новостном эфире телеканала «Беларусь 1» 3 июня

Политолог Безпалько: Белоруссии не нужен Майдан - ей достаточно честных демократических выборов © РИА Новости, Нина Зотина Наталья Кочанова, председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, глава Администрации президента Игорь Сергеенко и госсекретарь Совета безопасности Андрей Равков.

«Президент принял решение об отставке действующего состава правительства. Соответствующий указ подписан», — говорится в сообщении.

В конце мая Лукашенко объявил о планах сформировать новый состав правительства страны до президентских выборов, которые состоятся 9 августа. По его словам, в Белоруссии всегда после регистрации действующего главы государства в кандидаты в президенты объявляли новый состав правительства до выборов. Как пояснил белорусский лидер, такой прием используется для повышения доверия избирателей.

Нынешний состав правительства действует с 18 августа 2018 года под руководством премьер-министра Сергея Румаса. До этого Лукашенко отправил в отставку Кабмин Андрея Кобякова под предлогом бесхозяйственности при реализации мероприятий по развитию Оршанского района.