Юмористическая студия «Квартал 95» планировала в июне дать концерты в Минске, Гродно, Бресте и Гомеле, однако концерты перенесли на осень. Об этом 3 июня сообщает «КП в Украине»

«Студия Квартал-95». Справка © Facebook/Владимир Зеленский

Отмечается, что юмористическое шоу студии «Квартал 95» «Вечерний Квартал», запланированное на 6 июня переносится на 24 ноября. Все билеты действительны на новую дату концерта без изменения стоимости.

Соответственно, в Гродно концерт состоится 22 ноября, Бресте — 23 ноября, Минске — 24 ноября, Гомеле — 25 ноября.

Белоруссия в отличие от Украины и многих стран мира не вводила карантин из-за пандемии коронавируса.