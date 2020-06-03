«В связи с чрезвычайной эпидемиологической обстановкой, вызванной официально объявленной Всемирной организацией здравоохранения пандемией коронавируса, в соответствии с официальными рекомендациями Министерства здравоохранения Республики Беларусь, а также вследствие принятого правительством Украины решении о карантине и о закрытии пунктов пропуска на границе между Украиной и Республикой Беларусь, проведение юмористических мероприятий становится невозможным», — говорится в сообщении билетного агентства.
Отмечается, что юмористическое шоу студии «Квартал 95» «Вечерний Квартал», запланированное на 6 июня переносится на 24 ноября. Все билеты действительны на новую дату концерта без изменения стоимости.
Соответственно, в Гродно концерт состоится 22 ноября, Бресте — 23 ноября, Минске — 24 ноября, Гомеле — 25 ноября.
Белоруссия в отличие от Украины и многих стран мира не вводила карантин из-за пандемии коронавируса.