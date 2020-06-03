Президент Украины Владимир Зеленский намерен ближайшие выходные провести на косе Бирючий остров на территории Херсонской области, где расположена резиденция главы государства. Такую информацию со ссылкой на собственные источники опубликовало 3 июня интернет-издание «Мелитопольские вести»

Бирючий остров — коса в южной, расширенной части Федотовой косы в Азовском море. Относится к Херсонской области.

В этом месте еще со времен Никиты Хрущева расположено заповедно-охотничье хозяйство, принадлежащее ныне главе украинского государства. Во времена Советского Союза там располагалась дача, на которой бывал генсек, однако всего лишь один раз.

В 1980-е годы «хрущевская» дача сильно пострадала от пожара, однако здание было отстроено вновь. В 1990-е по соседству был возведен современный корпус резиденции. При этом руководители независимой Украины не жаловали остров в Азовском море своим вниманием. Последний раз там побывал Леонид Кучма во время переговоров с Владимиром Путиным по косе Тузла в начале 2000-х.

Теперь курортную дачу усиленно готовят к приезду Зеленского, приводят в порядок помещения, обустраивают вертолетную площадку. Для бывшей резиденции Януковича «Межигорье» не могут найти управляющего © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

Стоит отметить, что между двумя турами президентских выборов нынешний глава Украины обещал не пользоваться загородными резиденциями и отдать их детям.

«Пускай в этих резиденциях живут детки какие-то. Я вот не знаю, как это сейчас называется. Вот эти резиденции — я не вижу в них вообще никакого смысла… В итоге, как мы с вами ездим, допустим, в Европе по экскурсиям, и ты видишь эти старые резиденции больших королей. Ну что это сейчас? Это все для экскурсий», — говорил тогда Зеленский.