В парламентской фракции «Слуга народа» недовольны работой некоторых украинских министров. Об этом 2 июня сообщила замглавы фракции Евгения Кравчук, передает LB

Кабмин Шмыгаля обрушит экономику Украины в пропасть, из которой придется выбираться 10 лет — Медведчук © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк заявила Кравчук.

В то же время депутат отметила, что во фракции многие нардепы недовольны работой некоторых министров, которые не приходят на заседания Комитетов парламента и не отчитываются о своей деятельности.

«Правительство Шмыгаля немножко закрылось в своем мире. Есть много критики, которую я слышала от депутатов о том, что министры не приходят на заседания Комитетов, не отвечают на запросы, не участвуют в каких-то рабочих группах, о чем-то депутаты узнают из соцсетей. Стало уже понятно, что будут критические вопросы, когда мы получили программу правительства. <…> Содержание программы не удовлетворило ни один Комитет, и ее отправили на доработку», — добавила Кравчук.