«Я не думаю, что пора менять Кабмин. Могут быть какие-то изменения отдельных министров. Как оказалось, это можно делать и после месяца их работы. Но изменения в Кабмине во время коронавируса, во время экономического кризиса могут закончиться политическим кризисом. Потому что если не формируется в течение месяца Кабмин, если коалиция не выдвигает его, нет голосов, то это перевыборы», — заявила Кравчук.
В то же время депутат отметила, что во фракции многие нардепы недовольны работой некоторых министров, которые не приходят на заседания Комитетов парламента и не отчитываются о своей деятельности.
«Правительство Шмыгаля немножко закрылось в своем мире. Есть много критики, которую я слышала от депутатов о том, что министры не приходят на заседания Комитетов, не отвечают на запросы, не участвуют в каких-то рабочих группах, о чем-то депутаты узнают из соцсетей. Стало уже понятно, что будут критические вопросы, когда мы получили программу правительства. <…> Содержание программы не удовлетворило ни один Комитет, и ее отправили на доработку», — добавила Кравчук.