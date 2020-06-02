Отмечается, что Пашинян в телефонном разговоре с президентом России Владимиров Путиным поблагодарил главу государства за приглашение.
«Никол Пашинян выразил надежду, что до этого выздоровеет и сможет присутствовать на всех мероприятиях, планируемых в связи с 75-летием Победы», — говорится в сообщении.
Ранее премьер-министр Армении заявил, что он и вся его семья заразились коронавирусом. Болезнь у Пашиняна проходит бессимптомно. По предварительным данным, премьер заразился от официанта, который без перчаток подал ему стакан с водой во время рабочего совещания правительства.
Согласно последним данным, в Армении зафиксировано 9 492 случая заражения коронавируом. Заболевание забрало жизни 139 человек, 3402 выздоровели.