Премьер-министр Армении Никол Пашинян, который недавно сообщил о заражении коронавирусом, планирует посетить 24 июня Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в случае выздоровления. Об этом накануне сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства республики

Премьер Армении Пашинян и его семья заразились коронавирусом © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк поблагодарил главу государства за приглашение.

«Никол Пашинян выразил надежду, что до этого выздоровеет и сможет присутствовать на всех мероприятиях, планируемых в связи с 75-летием Победы», — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Армении заявил, что он и вся его семья заразились коронавирусом. Болезнь у Пашиняна проходит бессимптомно. По предварительным данным, премьер заразился от официанта, который без перчаток подал ему стакан с водой во время рабочего совещания правительства.

Согласно последним данным, в Армении зафиксировано 9 492 случая заражения коронавируом. Заболевание забрало жизни 139 человек, 3402 выздоровели.