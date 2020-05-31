Правительство США спешно избавляется от имущества в элитных районах Гонконга на фоне роста напряженности между Пекином и Вашингтоном, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ

Правительственные особняки США находятся в районе Шоусон Хилл и оцениваются в $1,3 млрд. Объявления об их продаже размещены на сайте HK01. Недвижимостью в данном районе владеют одни из самых богатых олигархов Гонконга.

«Бюро Госдепартамента по эксплуатации зданий за границей регулярно пересматривает недвижимое имущество правительства США за границей в рамках программы по глобальному повторному инвестированию», — прокомментировали информацию в Госдепе.

Гонконг раздора: США готовятся нанести удар по Китаю, но рискуют сами пострадать от него © РИА Новости, Мигель Кандела | Перейти в фотобанк

Законопроект, разработанный специально для Гонконга, будет предусматривать запрет на подрывную и сепаратистскую деятельность, а также на любые виды подстрекательства, направленные на свержение центрального правительства, терроризм и вмешательство извне.

Великобритания, Канада, Австралия и США выпустили единым фронтом против Китая, однако Европейский союз не поддержал Штаты в их «крестовом походе» против КНР.

В свою очередь официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь призвал другие страны прекратить вмешательство в дела Гонконга.