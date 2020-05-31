Правительственные особняки США находятся в районе Шоусон Хилл и оцениваются в $1,3 млрд. Объявления об их продаже размещены на сайте HK01. Недвижимостью в данном районе владеют одни из самых богатых олигархов Гонконга.
«Бюро Госдепартамента по эксплуатации зданий за границей регулярно пересматривает недвижимое имущество правительства США за границей в рамках программы по глобальному повторному инвестированию», — прокомментировали информацию в Госдепе.
США использовали решение Китая передать парламенту страны — Всекитайскому собранию народных представителей — вопрос о разработке законопроекта по защите национальной безопасности в Гонконге для того, чтобы оказывать давление на Китай, угрожая новыми санкциями.
Законопроект, разработанный специально для Гонконга, будет предусматривать запрет на подрывную и сепаратистскую деятельность, а также на любые виды подстрекательства, направленные на свержение центрального правительства, терроризм и вмешательство извне.
Великобритания, Канада, Австралия и США выпустили единым фронтом против Китая, однако Европейский союз не поддержал Штаты в их «крестовом походе» против КНР.
В свою очередь официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь призвал другие страны прекратить вмешательство в дела Гонконга.