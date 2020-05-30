Решение руководства США о прекращении отношений со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) демонстрирует растущую изоляцию Вашингтона и подрывает международное сотрудничество в области медицины. Об этом министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья написал в своем Twitter-аккаунте 30 мая

Евросоюз призвал США пересмотреть решение о разрыве с ВОЗ © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк Дональд Трамп заявил, что Вашингтон полностью разрывает отношения с ВОЗ, поскольку ее руководство отказалось от проведения реформ, на которых настаивали американские власти.

«Решение США прекратить свои отношения с ВОЗ отражает их растущую изоляцию. Оно наносит ущерб многосторонности и подрывает международные усилия, направленные на обеспечение здоровья и спасение жизней», — заявил Паррилья.

Он также отметил, что Куба со своей стороны подтверждает полную поддержку ВОЗ и ее руководству в борьбе с COVID-19.

Decisión de #EEUU de poner fin a su relación con la @WHO refleja su creciente aislamiento.



Ataca el multilateralismo y socava esfuerzo internacional por garantizar salud y salvar vidas.#Cuba ratifica su pleno apoyo a la OMS, y su gestión en el enfrentamiento a la #COVID19. — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) May 30, 2020

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвали США пересмотреть решение о разрыве отношений с организацией.