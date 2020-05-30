Евросоюз призвал США пересмотреть решение о разрыве с ВОЗ
Евросоюз призвал США пересмотреть решение о разрыве с ВОЗ
© РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон полностью разрывает отношения с ВОЗ, поскольку ее руководство отказалось от проведения реформ, на которых настаивали американские власти.

«Решение США прекратить свои отношения с ВОЗ отражает их растущую изоляцию. Оно наносит ущерб многосторонности и подрывает международные усилия, направленные на обеспечение здоровья и спасение жизней», — заявил Паррилья.

Он также отметил, что Куба со своей стороны подтверждает полную поддержку ВОЗ и ее руководству в борьбе с COVID-19.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвали США пересмотреть решение о разрыве отношений с организацией.