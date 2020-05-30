Нынешняя американская элита в лице Майка Помпео и Дональда Трампа поняла, что реальную угрозу доминированию США представляет не Россия, а Китай, поскольку он еще и является отдельной цивилизацией. Об этом рассказал основатель SIKHA foundation Арчил Сихарулидзе в интервью изданию Украина.ру

Политолог Сихарулидзе: В Грузии все чаще говорят о том, что Украина мешает ей идти в Европу © Sputnik / Vladimir Umikashvili

«Россия — это европейская культура, пусть и со своими закавыками. А Китай представляет собой совершенно иную цивилизацию, у которой, в отличие от России и других постсоветских государств, нет вот этого комплекса неполноценности перед Западом», — подчеркнул Сихарулидзе.

К тому же, добавил политолог, на Западе четко осознают, что в отличие от жителей Советского Союза, которые хотели стать частью западного мира, Китайцы живут своей жизнью и абсолютно самодостаточны, и это делает ситуацию еще более сложной.