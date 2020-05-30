Представители новой американской элиты четко осознают, продолжил эксперт, что Китай на сегодняшний момент превосходит тот же Советский Союз по целому ряду показателей: это вторая экономика мира, его население в четыре раза больше, чем в Америке, и у него есть огромная армия.
«Россия — это европейская культура, пусть и со своими закавыками. А Китай представляет собой совершенно иную цивилизацию, у которой, в отличие от России и других постсоветских государств, нет вот этого комплекса неполноценности перед Западом», — подчеркнул Сихарулидзе.
К тому же, добавил политолог, на Западе четко осознают, что в отличие от жителей Советского Союза, которые хотели стать частью западного мира, Китайцы живут своей жизнью и абсолютно самодостаточны, и это делает ситуацию еще более сложной.