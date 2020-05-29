Украинский бизнесмен и бывший депутат Верховной Рады Александр Онищенко рассказал, как и почему пленки с голосами, похожими на голоса Петра Порошенко и Джозефа Байдена, опубликовали только недавно. Об этом 28 мая он рассказал в интервью «Стране»

Армен Гаспарян о «пленках Деркача»: Байден держал Порошенко на привязи? - видео ©

«Я об этом заявлял с самого начала, рассказывая, что Порошенко движим давлением со стороны Байдена. Что он увольнял и назначал прокурора, коррумпируя половину парламента, по указанию Запада. Мне не верили и до тюрьмы, и после. Тогда я понял, что пленки "Порошенко — Байден" нужно выносить в прессу», — заявил он.

На вопрос о том, его ли его записи, Онищенко предложил поговорить об этом при встрече. Также он рассказал, что давно знает внефракционного депутата Рады Андрея Деркача, который и обнародовал эти пленки. Кроме того, он рассказал, что давно знает экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина, который является другом его отца и, по данным СМИ, работал над раскрытием дела о коррупционных схемах Порошенко и Байдена.

Онищенко заявил, что появление пленок сопряжено с датой суда в Германии, потому что американцы были задействованы в этом процессе в том числе. По его словам, они давали показания в Германии, обозначая, что он является важным свидетелем в деле Байдена и что дело это исконно политическое. Показания против него давала группа людей, чьи имена он не назвал.

Онищенко подозревается правоохранительными органами Украины в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО «Укргазвыдобування».