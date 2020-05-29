Курортный сезон в Крыму, скорее всего, пройдет без зарубежных гостей. Об этом рассказал глава комитета республиканского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк, передает РИА Новости

По его словам, иностранные туристы не приедут в Крым из-за пандемии коронавируса.

«Крым все последние годы ориентировался и делал ставку на отечественных туристов, в то время как туристы иностранные были важным политическим аспектом, потому что, возвращаясь обратно, они доносили в своих странах правду о жизни в Крыму», — сказал Черняк.

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Ранее глава Крыма Сергей Аксенов запретил бронирование мест в санаториях, отелях и детских лагерях республики с 28 марта по 1 июня, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.