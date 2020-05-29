Как сказал в интервью изданию Украина.ру научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг, Европейский союз стал оазисом приличной модели человеческого взаимодействия, и нужно приложить все усилия для его сохранения

Во время пандемии между странами-членами ЕС возникли разногласия, из-за чего всё чаще зазвучали разговоры о распаде союза. Чижов: Эпидемия коронавируса не стала началом конца Евросоюза © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

«Сколько я себя помню, мы всё время ждём смерти Европы, заката Европы. Я считаю, это свойство подросткового возраста: мы хотим в Европу, мы любим Европу, одновременно мы завидуем ей — и здесь все наши комплексы», — сказал в интервью изданию Украина.ру научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг.

По словам эксперта, ЕС переживает очень серьёзный кризис, но по ценностям свободы и справедливости, человеческого достоинства Европе нет равных.

«Думаю, это будет общечеловеческая катастрофа, если Евросоюз распадётся, потому что это оазис приличной модели человеческого взаимодействия. Учитывая потенциал Европы, нам следует не просто брать пример, а сотрудничать, потому что в этом мире есть неисчезающие демографические величины — что Россия, что Евросоюз», — заявил Гринберг.

Он убеждён, что Россия и Европа должны быть вместе, чтобы в мире, в котором хотят править США и Китай, стать мощным игроком.