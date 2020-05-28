Казахи, негативно настроенные в отношении российского влияния, сегодня ожидают в Северном Казахстане донбасский вариант. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, журналист Андрей Серенко

Андрей Серенко о русских, которые большие русофобы чем местные радикалы Украины и Казахстана © предоставлено Андреем Серенко

По его словам, обида на имперское прошлое — это ущербная вещь, которая используется местными национал-радикалами для критики нынешней России.

Ранее власти Казахстана, опасаясь сепаратистских настроений, инспирировали массовое переселение казахов из южных районов в северные, где значительную часть составляет русское население.

Полностью интервью можно прочитать здесь.