«Если такие настроения будут нарастать, то у местных радикалов, которых в Казахстане немало, возникнет соблазн отработать на упреждение. Если они сами себя запугают возможностью донбасского сценария в Северном Казахстане, то русским там на самом деле придется очень плохо. Тогда могут быть спровоцированы этнические чистки, там будет вооруженный конфликт, в который Россия будет вынуждена вмешаться», — рассказал Андрей Серенко.
По его словам, обида на имперское прошлое — это ущербная вещь, которая используется местными национал-радикалами для критики нынешней России.
Ранее власти Казахстана, опасаясь сепаратистских настроений, инспирировали массовое переселение казахов из южных районов в северные, где значительную часть составляет русское население.
Полностью интервью можно прочитать здесь.