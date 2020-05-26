В российских университетах необходимо ввести программы изучения языков народов бывшего СССР, чтобы получить настоящих дипломатов и переговорщиков, считает политолог, журналист Андрей Серенко

- Андрей, недавно в адрес президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева поступила петиция с требованием лишить русский язык статуса межнационального общения. Причем свои подписи под ней поставили и русскоязычные граждане. Почему в Казахстане для разжигания русофобских настроений используют русских и какое положение в республике на самом деле занимает русское население?

— Насколько я знаю, у русских, которые там живут давно, например, на севере Казахстана, в Семипалатинской области, и которые плотно интегрированы в казахскую среду, никаких проблем в плане межличностного диалога нет.

У них есть такие же проблемы, как и у всех казахов, — с уровнем жизни, поиском достойной работы и так далее. Поэтому я не уверен, что можно говорить о тотальных русофобских настроениях в Казахстане.

Серенко: Пандемический кризис ускорит процесс перерождения российской элиты © предоставлено Андреем Серенко

Это новое поколение хуже говорит по-русски, больше говорит по-казахски. Оно ориентируется на собственные ценности, на религиозные, этнические либо культурные, без всякой привязки к советскому строю.

Необходимости в русском языке, который был главным инструментом, который в неполитическом, не административном плане скреплял постсоветское пространство, многие молодые казахи не испытывают. Тем более что многие казахи учатся на Западе, в Турции, Китае, то есть доминирования России в сфере культуры, образования давно уже нет.

Борьба с русскими. Как Казахстан идет по пути Украины © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

России необходима качественно новая стратегия работы на постсоветском пространстве, очень трезвая стратегия. Нужно четко понять, что мы уже упустили.

- Как же России может отвоевать утраченные позиции в том же Казахстане?

— Главная проблема имиджа России в странах ближнего зарубежья — это непопулярность российской модели развития. Эта модель непопулярна и внутри самой России. У нас огромное число людей недовольно экономикой, зависящей от цен на бензин, многим не нравятся огромные военные расходы и так далее, что характеризует отношения российской элиты и общества, как отношения неравноправные. То есть отношение к людям, как к новой нефти, на которой нужно зарабатывать.

Серенко: Россия останется единственным монополистом на память о Великой Отечественной войне © предоставлено Андреем Серенко Пушкина и Толстого, не спасет Россию от имиджевого краха в ближнем зарубежье, если мы не сможем предложить популярную модель развития внутри страны и, соответственно, вовне.

Нет проекта русской мечты. А вот американская мечта есть до сих пор. Нельзя бесконечно апеллировать к нашему опыту, нашей духовности. Это все уже — прошедшее время, Советский Союз, которого нет. Люди не могут жить прошлым или жить будущим, они хотят жить сегодня, поэтому их привлекает тот образ, который воспринимается ими как достойный.

Россия сегодня перестала восприниматься как страна, способная составить конкуренцию американцам или китайцам. Казахи это прекрасно видят. С востока их поджимает Китай, который завоевывает постсоветское пространство, они видят влияние американцев в регионе.

- А не получится ли, что русские в Казахстане рано или поздно почувствуют себя гражданами второго сорта? Некоторые казахи не всегда доброжелательно относятся к тем же дунганам, вспомним недавние погромы в Жамбылской области.

— В любой стране есть не вполне адекватные люди. На Украине тоже есть русские, которые не поддерживают Донбасс, Русскую весну и являются еще большими украинскими националистами, чем сами украинцы.

Я думаю, что то же самое мы будем наблюдать и в других республиках. У нас скоро появятся казахские националисты из числа русских, которые будут еще большими националистами, чем сами казахи.

Кстати, если в Казахстане русский знает казахский язык, он может не переживать за свое будущее. Если ты знаешь язык, то к тебе отношение лучше, чем к казаху. Это признак того, что ты уважаешь народ, его культуру и так далее.

Будет премьером. Политолог Серенко о том, зачем Назарбаев лишил должности спикера сената дочь Даригу © предоставлено Андреем Серенко

Потому многие русскоязычные учат казахский язык, и таких будет все больше, если они планируют жить в Казахстане.

Думаю, что это должен быть очень важный момент в российской политике, о котором я говорил еще лет двадцать назад на разных площадках. Мы не учим языки народов СССР. Я считаю, что давно настало время в российских университетах начинать программы обучения казахскому языку, украинскому, белорусскому, грузинскому. Россияне должны знать эти языки, это не признак ущербного поведения. Это признак силы и мудрости.

Нам нужны специалисты, не только понимающие Казахстан, Грузию, Украину, но и говорящие на их языках, понимающие нюансы культуры. Вот тогда мы получим настоящих дипломатов, переговорщиков, коммуникаторов, людей, которые будут знать, как вести себя в этой стране, строить отношения. Сегодня делать акцент на том, что все должны учить русский язык, — это глупость. Все учат английский и китайский.

- Но обида на имперское прошлое в бывших республиках СССР есть?

— Обида на прошлое — та же самая ущербная вещь, которая используется местными национал-радикалами для критики нынешней России. Это лучший аргумент для них, чтобы отстроиться от России. Я не вижу в современной России малейших признаков стремления построить империю. Россия сегодня не строит национальное государство, но она не строит и империю.

Я не противник имперского проекта, потому что я считаю, что правильно построенная империя — это прекрасный исторический ресурс, который позволяет решить серьезные исторические задачи.

Национал-радикалы в Казахстане, на Украине, в Грузии кричат, что у России есть имперские амбиции, но таких амбиций нет ни у российского народа, ни тем более у элиты. К сожалению, их нет, я бы сказал.

- Казахстанский правозащитник Ермек Тайчибеков утверждает совершенно обратное тому, что вы говорите. По его словам, русские, подписавшие петицию в Казахстане, имели проблемы с законом или хотели остаться на хорошей должности, то есть их использовали.

— Я не исключаю, что эта петиция — инициатива политика или группы политиков, которые будут баллотироваться на парламентских выборах в Казахстане. То есть люди могли провести опрос, пощупать настроения людей и начать вокруг этой темы аккумулировать избирателей под будущие выборы.

Возможно, были люди, которые подписали это под чьим-то нажимом, из-за наличия некоего компромата. Но не исключаю, что могли подписать люди, которые на самом деле так считают.

Война двух стратегических трусов. Политолог Андрей Серенко о конфликте США и Китая © предоставлено Андреем Серенко

Проблема в том, что казахи, негативно настроенные в отношении российского влияния, сегодня ожидают в северном Казахстане донбасского варианта. А это очень плохо, потому что если такие настроения будут нарастать, то у местных радикалов, которых в Казахстане немало, возникнет соблазн отработать на упреждение. Если они сами себя запугают возможностью донбасского сценария в северном Казахстане, то русским там на самом деле придется очень плохо.

Тогда могут быть спровоцированы этнические чистки, там будет вооруженный конфликт, в который Россия будет вынуждена вмешаться.

- Кстати, недавно гражданин Казахстана Евгений Щербак отправился за решетку на четыре года за то, что воевал в донбасском ополчении.

— Конечно, казахстанские власти опасаются сепаратистских настроений. При позднем Назарбаеве власти Казахстана инспирировали массовое переселение казахов с юга в северные провинции. Чтобы разбавить население северного Казахстана за счет выходцев из южного.

Эксперт Мамырайымов: Тотальный карантин выгоден политическим режимам для решения внутренних проблем © Platon.asia Щербака, то тут две причины. Первая — это то, что мы никому не советуем вступать в пророссийские вооруженные формирования, каждая страна опасается за свой суверенитет и безопасность.

А второй момент — это то, что Казахстан продемонстрировал Киеву, что по большому счету не участвует в донбасском конфликте и не собирается поддерживать в этом Россию.

Собственно, Казахстан это уже сделал, отказавшись признать вхождение Крыма в состав России. Думаю, это судьбоносное решение было одним из штрихов, которые подчеркнули отстраненную казахстанскую позицию в отношении конфликта на юго-востоке Украины, который в общественном мнении Украины и Запада представлен как российско-украинская война.