Окружной административный суд Киева (ОАСК) рассмотрит иск к правительству Украины, который касается обжалования размера разовой денежной помощи ветеранам войны. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба ОАСК

Ветеранам Украины вернули министерство: Донбассом займется ведомство по вопросам реинтеграции © Андрей Лубенский

«Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску Кабинета министров относительно обжалования установленного размера разовой денежной помощи ветеранам войны. Суд принял рассматривать дело по правилам общего искового производства и назначил подготовительное заседание на 15 июня 2020 года», — говорится в сообщении.

В исковом заявлении отмечается, что такой размер пособия не соответствует нормам действующего законодательства и приводит к сужению содержания и объема его прав, как ветерана войны — инвалида войны I группы.