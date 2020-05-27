Речь идет о постановлении правительства «Некоторые вопросы выплаты в 2020 году разовой денежной помощи, предусмотренной ЗУ "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты"» и "О жертвах нацистских преследований"». Согласно этому документу, выплата инвалидам войны I группы устанавливается в размере 4120 грн (около 10 тыс. рублей).
«Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску Кабинета министров относительно обжалования установленного размера разовой денежной помощи ветеранам войны. Суд принял рассматривать дело по правилам общего искового производства и назначил подготовительное заседание на 15 июня 2020 года», — говорится в сообщении.
В исковом заявлении отмечается, что такой размер пособия не соответствует нормам действующего законодательства и приводит к сужению содержания и объема его прав, как ветерана войны — инвалида войны I группы.