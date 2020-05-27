По его данным, в Штатах в 2020 году наблюдается наиболее значительное падение инвестиций в энергетику в сланцевом секторе.
«По нашим оценкам, в 2020 году расходы на добычу сланца сократятся на 50% в годовом выражении», — говорится в отчете МЭА.
Некоторые американские компании уже готовятся к банкротству, первый крупный производитель, заявивший об этом, — компания Whiting Petroleum (Колорадо, США). Напряженность будет усиливаться для значительной части сектора, отмечает МЭА.
Это связано с тем, что добыча сланцевой нефти приносила серьезный доход при стоимости «черного золота» свыше $50 за баррель, а при $30 «перспективы для многих сланцевых компаний с высоким уровнем заемных средств выглядят мрачными».
В отчете отмечается, что шок был наиболее сильным для небольших и средних североамериканских операторов, в то же время утверждается, что «хоронить отрасль еще слишком рано».
В целом, по данным МЭА, падение инвестиций в энергетику в США в 2020 году на текущий момент наблюдаются на уровне 25%.