Сокращение затрат на добычу сланцевой нефти в США в 2020 году составит 50%, сообщает "Прайм" 27 мая со ссылкой на ежегодный отчет Международного энергетического агентства (МЭА)

По его данным, в Штатах в 2020 году наблюдается наиболее значительное падение инвестиций в энергетику в сланцевом секторе.

«По нашим оценкам, в 2020 году расходы на добычу сланца сократятся на 50% в годовом выражении», — говорится в отчете МЭА.

Некоторые американские компании уже готовятся к банкротству, первый крупный производитель, заявивший об этом, — компания Whiting Petroleum (Колорадо, США). Напряженность будет усиливаться для значительной части сектора, отмечает МЭА.

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В отчете отмечается, что шок был наиболее сильным для небольших и средних североамериканских операторов, в то же время утверждается, что «хоронить отрасль еще слишком рано».

В целом, по данным МЭА, падение инвестиций в энергетику в США в 2020 году на текущий момент наблюдаются на уровне 25%.